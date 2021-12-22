شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تنفى جداول متداولة عن عدد أسئلة امتحان الثانوى العام ونوعيتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: الجداول المرفقة لا أساس لها من الصحة ولا علاقة لها بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ولا يجب الالتفات إليها، وإن عبرت عن شئ فإنها تستغل انشغال الكثيرين بالامتحانات وعزوف الكثيرين منا عن التعلم.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: أرجو من الطلاب التركيز فقط على فهم الموضوعات وعدم الانشغال بعدد أسئلة أو نوعيتها والامتحان يعم على الجميع وهدفه الأسمى أن يقف كل طالب على مستواه حتى يستطيع المتابعة من أجل تعلم أفضل.



