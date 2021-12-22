شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة تنمية الصعيد: سنحذف كلمة فقر وبطالة من قاموس أهالى الجنوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن كلمة فقر وبطالة سوف تحذف من القاموس أهالى الصعيد خلال الفترة المقبلة، بفضل جهود الدولة الضخمة فى تنفيذ مشروعات كبرى وعملاقة توفر فرص عمل وتخلق بيئة حياة آمنة وكريمة للمواطنين بصعيد البلاد.

وأضاف "صالح"، خلال حواره ببرنامج "مساء دى أم سى"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان عبر قناة " دى أم سى"، أن الهيئة نفذت 18مشروعاً تنموياً بمحافظات الصعيد بتكلفة مليار جنيه، مشيراً إلى أن الدولة المصرية مهتمة بإنشاء أكبر عدد ممكن من المشروعات العملاقة بالصعيد من أجل خلق فرص عمل جديد والقضاء على البطالة، ورفع مستوى معيشة المواطنين.

وأشار "صالح"، إلى تنفيذ مجمعات صناعية بمحافظتى سوهاج وأسوان، من أجل توفير حياة كريمة وآمنة للمواطنين وتحقق رخاء لهم، وتابع:"أبشر أهالينا في الصعيد ستكنون القوة الدافعة للجمهورية".

وأشار "صالح"، إلى أن الهيئة تشجع القطاع الخاص على الدخول فى الصعيد ونقدم له الخريطة الاستثمارية وفق القطاع الذى يود الاستثمار فيه، لافتاً إلى أن المثلث الذهبى كنز من الكنوز المتواجدة فى صعيد مصر، وتابع:"جارى تنفيذ مشروعات تنموية واستثمارية تعدينية بالمثلث الذهبى".