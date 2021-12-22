شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة تنمية الصعيد: نفذنا 5 محاور جديدة لتسهيل حركة المواطنين والتجارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن ما يحدث حاليًا في الصعيد من تنمية شاملة على كافة المستويات لم تحدث من قبل، مشيدا باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهالى الصعيد وتحقيق أحلامهم.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، أن الفترة القادمة ستكون بمثابة عيد في الصعيد بافتتاح مشروعات تحقق أحلام وطموحات المواطنين التي كان يحلم بها أهالينا، لافتا إلى أن أعياد الصعيد تبدأ من غدًا بمناسبة افتتاح العديد من المشروعات التي ستحقق التنمية المستدامة وتخلق العديد من فرص العمل، مضيفا أن الصعيد أصبح به 5 محاور جديدة لتسهيل حركة المواطنين والتجارة.

وتابع اللواء شريف صالح أن هيئة تنمية الصعيد نفذت العديد من المشروعات لتوفير حياة كريمة وتنمية مستدامة للمواطن المصري، مشيرًا إلى أن جميع أجهزة الدولة تتعاون مع الهيئة لتنفيذ العديد من المشروعات.