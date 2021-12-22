شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا حادث تصادم سيارتين بالمنشاه فى سوهاج لحالتى وفاه و8 مصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم قرية الدويرات، دائرة مركز المنشاه، جنوب محافظة سوهاج، إلى حالتى وفاه، و8 مصابين، بعد أن كان عدد المصابين 9 والوفاة حالة واحدة.

تم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث وتم رفع أثاره وتم إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

كان اللواء محمد عبدالمنهم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة المنشاه جنوب محافظة سوهاج يفيد بوقوع مصادمة على الطريق الزراعى بعد مدخل قرية الدويرات ووجود ومصابين ومتوفين.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية بوقوع مصادمة بين سيارتين على الطريق الزراع بالقرب من مدخل قرية الدويرات نتج عن الحادث وفاة 2 الأشخاص وإصابة 8 أخرين.

وتبين أن المصابين هم فوزيه علي أحمد 60 سنه مصابة بإشتباه كسر بالفخذ الايمن والساق الايسروسماح سعد عبداللطيف 50 سنه مصاب بإشتباه مابعد الارتجاج وجرح قطعي بالرأس وعلي أحمد علي 16 سنه مصابا يإشتباه كسر بالفخذ الأيسر بالجسم وفاطمه مختار أحمد 19 سنه مصابا بإشتباه كسر بالذراع الأيسر وأحمد مظهر عبدالحكم 32 سنه مصابا بكدمات بالصدر ووائل مالكو أحمد محمد 18 سنه مصابا بإشتباه نزيف داخلي بالبطن و بشار مختار احمد 20 سنه مصابا بإشتباه كسر مضاعف بالساق اليمني وأسعد أحمد علم الدين 38 سنة مصابا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

ونتج عن الحادث محمد جمال عبد الرحيم 35 سنه، جثه هامده، وأحمد علم الدين 70 سنة جثة هامدة، تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعى، وتم نقل المتوفين لمشرحة مستشفى المنشاه المركزى ، وجار تحرير محضرا بالواقعة،وجار رفع أثار الحادث من على الطريق.