هل تتعرض الإسكندرية لتساقط الثلوج مرة أخرى؟.. الأرصاد تجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة ايمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من الوارد تكرار مشهد سقوط الثلج مرة أخرى خلال على الإسكندرية وسيناء خلال فصل الشتاء الذي بدأ رسميا اليوم.

وأشارت في تصريحات لمصراوي، إلى أن اليومين الماضيين شهدنا حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية شملت انخفاض الحرارة وأمطار متفاوتة الشدة، لكن بداية من غدٍ الأربعاء يوجد استقرار كبير في الأحوال الجوية.

وأضافت شاكر، أنه من المقرر أن تبدأ حالة الطقس في التحسن التدريجي نتيجة تكوَّن المرتفع الجوي القادم من جنوب أوروبا مما يعمل على استقرار الأحوال الجوية، كما ترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي، كما تتكون الشبورة المائية في الظهور بداية من الساعة الخامسة صباحا حتى الساعة التاسعة صباحا.