جهاز حدائق أكتوبر يعلن تسليم 7 محلات تجارية بمناطق ابني بيتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر، تسليم محلات تجارية بالأسواق الموجودة بمناطق ابني بيتك 2 - 4 - 5- 7 - الأولى بالرعاية، لوزارة التموين لبيع منتجاتها بأسعار مخفضة للمواطنين.
تم تشكيل لجنة برئاسة محمد عبدالله - نائب رئيس الجهاز للتنمية، بتسليم عدد 7 محلات تجارية بالأسواق التجارية بالمناطق الآتية:-
1- سوق رقم (7) قطاع (أ) منطقة ابني بيتك (2).
2-سوق رقم (4) قطاع (د) منطقة ابني بيتك (4).
3-سوق رقم (3) مركز خدمات رئيسي منطقة ابني بيتك (5).
4-سوق رقم (2) قطاع (ب) منطقة ابني بيتك (5).
5-سوق رقم (1) منطقة الأولى.
6-سوق رقم ( ) قطاع (أ) منطقة ابني بيتك (7).
7- سوق رقم ( ) قطاع (ص) منطقة ابني بيتك (7).
وتعهد مسؤولو وزارة التموين، بسرعة إنهاء التجهيزات والتشغيل في موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخه.