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جهاز حدائق أكتوبر يعلن تسليم 7 محلات تجارية بمناطق ابني بيتك

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر، تسليم محلات تجارية بالأسواق الموجودة بمناطق ابني بيتك 2 - 4 - 5- 7 - الأولى بالرعاية، لوزارة التموين لبيع منتجاتها بأسعار مخفضة للمواطنين.

تم تشكيل لجنة برئاسة محمد عبدالله - نائب رئيس الجهاز للتنمية، بتسليم عدد 7 محلات تجارية بالأسواق التجارية بالمناطق الآتية:-

1- سوق رقم (7) قطاع (أ) منطقة ابني بيتك (2).

2-سوق رقم (4) قطاع (د) منطقة ابني بيتك (4).

3-سوق رقم (3) مركز خدمات رئيسي منطقة ابني بيتك (5).

4-سوق رقم (2) قطاع (ب) منطقة ابني بيتك (5).

5-سوق رقم (1) منطقة الأولى.

6-سوق رقم ( ) قطاع (أ) منطقة ابني بيتك (7).

7- سوق رقم ( ) قطاع (ص) منطقة ابني بيتك (7).

وتعهد مسؤولو وزارة التموين، بسرعة إنهاء التجهيزات والتشغيل في موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخه.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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