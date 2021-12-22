مدرسة ومجمع زراعي.. "حياة كريمة" ترصد بعض المشروعات بالإسماعيلية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت الصفحة الرسمية لـ"حياة كريمة"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء صورًا لبعض المشاريع بمحافظة الإسماعيلية.

وأوضحت مؤسسة "حياة كريمة"، أن الفريق الميدانية للمؤسسة تابع التقدم في أعمال المشاريع بقرى مركز القنطرة شرق حيث يجرى الآتي:

1- إنهاء أعمال الإنشاءات والتشطيبات بمجمع الخدمات الحكومية، نسبة التنفيذ 85%.

2- إنشاء مجمع خدمات زراعية، نسبة التنفيذ 70%.

3- خزان خرساني سعة 20000 م3، نسبة تنفيذ 30%.

4- جاري التشطيب النهائي بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية والاعدادية، بنسبة تنفيذ 99%.

5- تم استلام مواقع سكن كريم بقرية السلام، حيث سيتم بالمرحلة المبدئية تأهيل المنازل ذات الطابق الواحد.

6- تخصيص قطعة أرض مساحة 200 متر بين مجمع الخدمات الزراعية والخدمات الحكومية لتكون مكتبة القرية.