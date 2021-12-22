بالتعاون مع الاتصالات.. "حياة كريمة" تنظم ندوات عن التحول الرقمي بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نظمت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الثلاثاء، عدد من ندوات التحول الرقمي بمحافظة المنوفية، بقرية كفر الجلابطة بمركز الشهداء، وكفر السيد بمركز اشمون.

وتأتي أهمية تلك الندوات لتنمية المهارات التكنولوجية لمواطني قرى "حياة كريمة"، كما استعرض من خلالها مهندسي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ماهية التحول الرقمي وأهميته، وما تقدمه الدولة من دورات تدريبية مجانية معتمدة.

كما أرجع مهندسي وزارة الاتصالات، أهمية الندوات لرفع الوعي لدى الطلاب بداية من مدارس الثانوية مرورًا بطلاب الجامعات والخريجين والموظفين، وبيان أهميته التكنولوجيا في تسهيل قضاء المصالح والخدمات التي يسعون لتحقيقها، بالإضافة لما تمثله كأحد النقاط الأساسية في السيرة الذاتية لكل من يتقدم للحصول على إحدى الوظائف، أو رفع مهارة الموظف في آداء عمله.