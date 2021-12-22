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الكنيسة الأرثوذكسية تقرر الاكتفاء بتغطية احتفال عيد الميلاد على التليفزيون المصرى

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القاهرة - سامية سيد - قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن يكون تغطية احتفالات عيد الميلاد المجيد هذا العام على التليفزيون المصرى فقط نظرا لظروف تفشى فيروس .

وجاء فى بيان الكنيسة الأرثوذكسية أنها تهنئ الجميع بالعام الجديد وعيد الميلاد المجيد، مع التمنيات بأن تأتي الأعوام والأعياد المقبلة وقد أنعم الله على العالم بانقضاء جائحة فيروس كورونا.

وأوضحت، أنه فى ظل الظروف الحالية وتفشي الفيروس، ما يفرض علينا قيودًا عديدة تعلمونها جميعًا، يعتذر المركز الإعلامي عن عدم السماح بعمل أية تغطيات صحفية أو إعلامية لأي من المناسبات الكنسية المتعلقة بعيد الميلاد المجيد.

وسيتولى التليفزيون المصري بث قداس العيد مساء يوم الخميس الموافق 6 يناير 2022، ويمكن للقنوات الراغبة في بث القداس على شاشتها أن تنضم على تردد التليفزيون المصري.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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