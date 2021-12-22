شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الصعيد المستفيد الأكبر من "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع الخليج 365 في عددها المطبوع الصادر، غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها ملف خاص عن التنمية في محافظات الصعيد، ودور المبادرة الرئاسية حياة كريمة، في تنمية الصعيد، إضافة إلى تفاصيل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي محمد المنفى، رئيس المجلس الرئاىس الليبى، وتأكيد الرئيس السيسي دعم مصر الكامل لتحقيق المصلحة العليا لليبيا..

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