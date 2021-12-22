شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول بـ"تجارة جامعة عين شمس".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت عدد من كليات جامعة عين شمس، الاعلان عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2021 - 2022، والتى ستبدأ فى بعض الكليات مع نهاية الشهر الجارى وفى كليات أخرى مع بداية يناير وأخرى فى منتصف يناير وفق الجداول المعلنة بكل كلية .

وفى هذا السياق أعلنت كلية التجارة بجامعة عين شمس عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول لمختلف الفرق الدراسية، والتى من المقرر أن تبدأ الأحد المقبل 26 ديسمبر وفق الجداول المعلنة .

وأكدت الكلية على الطلاب ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية ، ومنع اصطحاب التليفون المحمول للجان .

وكان المجلس الأعلى للجامعات، قد كشف عن الخريطة الزمنية للعام الجامعي الجديد 2021 – 2022، حيث بدات الدراسة 9 أكتوبر، على أن تكون فترة الدراسة بالفصل الدراسي الأول 14 أسبوعا، وينتهي الفصل الدراسي الأول الخميس الموافق 13 يناير.

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول السبت الموافق 15 يناير إلى الخميس 3 فبراير، مع التأكيد أن فترة الامتحانات 3 أسابيع وحسب كل كلية.

وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي اعتبارا من يوم السبت 5 فبراير وحتى الخميس 17 فبراير 2022، كما يبدأ الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الجديد، السبت الموافق 19 فبراير بفترة دراسية تمتد لـ16 أسبوعا وينتهي الفصل الدراسي الثاني الخميس 9 يونيو.

كما تنتهي امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الجديد خلال شهري يونيو ويوليو وفقا لطبيعية الدراسة والامتحانات لكل كلية.