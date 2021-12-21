شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يلتقى سفير العراق بالقاهرة لبحث سبل التعاون فى مجال التعليم قبل الجامعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استقبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، السفير أحمد نايف الدليمي سفير العراق في القاهرة والوفد المرافق له؛ لبحث أوجه التعاون بين البلدين في مجال التعليم.

جاء ذلك بحضور الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين، والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشئون التعليم الفنى، والدكتورة إلهام إبراهيم رئيس قطاع الخدمات والأنشطة، والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للتعاون الدولى.

أكد الدكتور طارق شوقى علي اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية مع العراق، والحرص على تقديم الدعم الكامل للشعب العراقي في مجال التعليم قبل الجامعى، دعمًا لعلاقات التعاون المتبادلة ولمسيرة العمل المشترك.

ومن جانبه أعرب سفير العراق فى القاهرة عن سعادته بهذا اللقاء، مشيدًا بالعلاقات العراقية المصرية حيث إنها علاقات تاريخية، وبالمشروعات التنموية التى تتم فى مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أكد على الدور المصري بالمنطقة والداعم للعراق، بما يسهم في مواجهة التحديات المشتركة.

ووجه السفير الشكر لوزارة التربية والتعليم لدعمها الطلاب العراقيين الدارسين بمصر، مشيرًا إلى أن هناك حوالى 25 ألف طالب عراقى يدرسون بجميع المراحل التعليمية فى مصر من المرحلة الابتدائية وحتى الجامعة، مؤكدًا حرص بلاده على زيادة سبل التعاون مع مصر وزيادة عدد الدارسين في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين.

وناقش الاجتماع أوجه التعاون بين البلدين في المجال التعليمى، ومن بينها تقديم التيسيرات اللازمة للطلاب العراقيين؛ للدراسة بالمدارس المصرية، وتذليل كافة الصعوبات.

كما تطرق الاجتماع إلى الاعتراف بالشهادة الثانوية الصادرة من إقلیم کردستان العراق، واعتمادها لمن يرغب في الالتحاق بالمدارس المصرية، وصحة الإصدار الخاص بشهادة الثانوية العامة والدبلومات الفنية الصادرة من مصر للطلاب العراقيين، وتسهيل الإجراءات الخاصة بتسجبل أبناء أعضاء البعثة الدبلوماسية في المدارس المصرية.

وفى نهاية اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل وفد من وزارتى التعليم المصرية والعراقية لتعزيز التعاون فى مجال تدريب المعلمين وإعداد المناهج الدراسية.