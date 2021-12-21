نشرة الحوادث.. قرار بقضية حسن راتب وإحباط "صفقة الكريسماس" بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا..

إحالة قضية حسن راتب وعلاء حسانين إلى محكمة الاستئناف

قررت الدائرة السادسة عشر بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، التنحي عن نظر جلسة محاكمة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين بقضية "الآثار الكبرى".

هشم رأسه بشاكوش.. شاب يقتل والده المسن في أوسيم

سئم سوء معاملة أبيه له وأشقاءه فقرر التخلص منه بطريقة بشعة. لم يشتد عوده بعد لكنه قرر وضع نهاية لمسلسل قسوة والده. انتظر خلوده للنوم وهشم رأسه بشاكوش قبل أن تكتششف الشرطة الجريمة وتلقي القبض عليه.

سر جثة داخل مصحة لعلاج الإدمان بالجيزة

فارق شاب الحياة داخل إحدى مراكز علاج الإدمان بالجيزة، إثر تناوله جرعة زائدة من مخدر.

107 فروش حشيش و13 ألفا.. كيف أحبطت مباحث المنيرة الغربية صفقة الكريسماس؟

مع قرب احتفالات أعياد الميلاد عقد 5 أشخاص اجتماعا سريًا بحثوا خلاله الاستعداد للاستفادة من الأجواء الاحتفالية لكن بطريقتهم الخاصة. صفقة ظنها المشاغبون الخمسة أنها ستضحى الأهم في مسيرتهم الإجرامية لكنها زجت بهم خلف القضبان.

مقبرة فوق الجبل وخدعة السحر.. اعترافات علاء حسانين في قضية الآثار الكبرى

اعترف المتهم علاء حسانين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الآثار الكبرى" بإحرازه عدد كبير من القطع الأثرية تحصل عليها من أماكن حفر في مناطق مختلفة منها 4 مواقع في منطقة مصر القديمة.



22 فبراير.. الحكم على رجل الأعمال مجدي راسخ بتهمة الاستيلاء على مليار جنيه

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، الحكم على رجل الأعمال مجدي راسخ، والد زوجة علاء مبارك، بجلسة 22 فبراير المقبل.