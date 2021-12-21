الارشيف / أخبار مصر

"الكنيسة": اقتصار التغطية الإعلامية لاحتفالات عيد الميلاد على التليفزيون المصري

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مينا غالي:

قال القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه في ظل الظروف الحالية وتفشي فيروس ، فإنه لن يتم السماح بعمل أية تغطيات صحفية أو إعلامية لأي من المناسبات الكنسية المتعلقة بعيد الميلاد المجيد.

وسيتولى التليفزيون المصري بث قداس العيد مساء يوم الخميس الموافق ٦ يناير ٢٠٢٢، ويمكن للقنوات الراغبة في بث القداس علي شاشتها أن تنضم على تردد التليفزيون المصري.

وتقدم المركز الإعلامي القبطي الأرثوذكسي بالتهنئة بالعام الجديد وعيد الميلاد المجيد لكافة الصحفيين والإعلاميين والعاملين بالقنوات المختلفة.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا