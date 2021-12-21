شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الأوقاف فى 2021.. زيادة 250 جنيها فى بدل صعود المنبر للأئمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الأوقاف، فى بيان لها اليوم، جزء من حصاد عام 2021، وتحديدا فى ملف تحسين الأحوال المالية للأئمة لعام 2021م، حيث تم تحسين الأحوال المالية للأئمة خلال عام 2021.

وأوضحت الوزارة أنه تم زيادة قدرها (250) جنيهًا شهريًّا في بدل صعود المنبر من 1/ 9/ 2021م لجميع الأئمة، كما تم زيادة قدرها (500) جنيه لحملة الدكتوراه ، و(300) جنيه لحملة الماجستير ، و(100) جنيه لحملة دبلوم الدراسات العليا وخريجي البرنامج الرئاسي من يناير 2021م.

وأكدت وزارة الأوقاف، أنه بالإضافة إلى ذلك إضافة حصل الأئمة على جميع العلاوات المقررة لجميع موظفي الدولة.

وكشف تقرير حديث لوزارة الأوقاف جهود الوزارة فى عمارة بيوت الله، حيث أكدت الوزارة استمرار خطة افتتاح المساجد الجديدة ومساجد الإحلال والتجديد والصيانة والترميم، بجميع المحافظات كل يوم جمعة.

وأوضح التقرير أن الوزارة انتهت منذ شهر يناير 2021 وحتى الآن من افتتاح 1036 مسجدا من مساجد الإحلال والتجديد، و164 أخرى صيانة وترميم، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه منذ بداية عام 2021 وحتى الآن 1200 مسجد ما بين إحلال وتجديد وصيانة وترميم.