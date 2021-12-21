شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى: مصر تولى اهتماما كبيرا بأصحاب القدرات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة عبير شقوير مدير برامج التنمية الشاملة ببرامج الأمم المتحدة الإنمائى، أن دعم تطوير التكنولوجيا لمساعدة ذوى الإعاقة على التوظيف والتعامل من خلال أساليب مختلفة تفتح أبواب كبيرة لدعم ذوى الهمم.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم عبر برنامجها اليوم المذاع على قناة دى إم سى، أن مؤتمر المبادرون لدعم ذوى الهمم له أهمية كبيرة، حيث يساهم فى إطلاق مبادرة من أجل دعم المجتمع لذوى الإعاقة، والمؤتمر يأتى بمشاركة من الأمم المتحدة، لافتة إلى أن اهتمام الدولة زاد بالأشخاص ذأصحاب القدرات الخاصة خلال السنوات الماضية.

وتابعت الدكتورة عبير شقوير، أن المؤتمر يدعم مواصلة القدرة على التعليم والتواجد والانخراط مع ذوى الهمم من خلال اهتمام المجتمع بدمج الأشخاص ذوى الإعاقة.