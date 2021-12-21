شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للصحة: مدينة الدواء بدأت فى توطين صناعة الأدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن مدينة الدواء التى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتأسيسها، تعمل حاليًا ويوجد بها كل ما توصل إليه العلم حتى اليوم، مضيفًا أن مدينة الدواء بها جميع الأدوية الحديثة والعالمية فى علاج جميع الأمراض.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على عبر برنامجه حضرة المواطن، أن مدينة الدواء بها أحدث الأجهزة العالمية ومخازن للأدوية، لافتا إلى أن الرئيس السيسى وجه بتوطين الأجهزة الحديثة لصناعة أدوية الأورام والمواد الخام فى صناعة الدواء، حتى تكون لدى مصر الخبرة اللازمة فى هذا المجال، مؤكدا أن هناك 152 مصنع أدوية ينتجون، وكان لهم دور كبير فى توفير الأدوية خلال جائحة كورونا.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية: " كورونا يتحور للهروب من الجهاز التنفسى، وحتى هذه اللحظة التطعيمات مؤثرة على المتحورات الأخرى، وهناك متابعة للمتحور الجديد أوميكرون عالميا وما توصل إليه العلم من جديد".