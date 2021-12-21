ضبط مدير أكاديمية بدون ترخيص في مدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة أكاديمية بدون ترخيص بالقاهرة والنصب والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تسفيرهم للدراسة بالخارج.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) بإدارة كيان تعليمي وهمي (أكاديمية "بدون ترخيص" للدراسة بالخارج - كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة)، واتخاذها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي في الاحتيال على راغبي السفر لاستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية.

وأضافت التحريات أن المتهم ادعى الحصول على دكتوراة فى عدد من المجالات، فضلاً عن الإعلان من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بأن الأكاديمية المشار إليها حاصلة على وكالة رسمية بعدد من الجامعات الأجنبية "خلافاً للحقيقة، وتمكن من خلال ذلك النشاط من التحصل على مبالغ مالية من ضحاياه.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور وضبطه حال تواجده بمقر الأكاديمية، وبالتفتيش عُثر على (مجموعة من العقود بين الأكاديمية والطلاب الراغبين فى السفر للدراسة بالخارج بأسماء أشخاص مختلفة –مجموعة من الإعلانات الخاصة بالأكاديمية تفيد إمكانية الحصول على شهادات دراسية عليا من الخارج –كلاشيه باسم يستخدم في مهر العقود والأوراق الخاصة بالأكاديمية – مجموعة من المستندات الخاصة براغبي السفر للخارج بقصد الدراسة).

بمواجهة المتهم المذكورأقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهودأجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.