الحبس سنة وكفالة 5 آلاف لـ11 متهما بقضية دعارة في "جيم العجوزة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت محكمة جنح العجوزة، بحبس 11 شخصًا سنة وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، لاتهامهم بممارسة الأعمال المنافية للآداب داخل نادي صحي بالعجوزة.

وترافع المحامي وائل سعيد عن المتهمين، دافعًا بعدم جدية التحريات لكونها مكتبية فلم يذكر مُجريها أسماء مدير المكان أو الفتاتين المضبوطتين ودورهما في الجريمة.

كما دفع ببطلان إذن النيابة العامة وبطلان الضبط والتفتيش لانتفاء حالة التلبس قِبل المتهمين، وعدم معقولية تصور حدوث الواقعة، كما دفع بانعدام أركان الجريمة المسندة للمتهمين لانتفاء ركن الاعتياد بحقهم، كما أثبتت مناظرة النيابة للمتهمين أنهم جميعًا بكامل ملابسهم مرتدين "يونيفور" المكان.

وقال "سعيد" في تصريحات لمصراوي، إن المتهمين دفعوا الكفالة وجرى الإفراج عنهم من قسم شرطة العجوزة.

ضمت القضية 11 متهمًا (6 رجال و5 سيدات).

كانت معلومات وردت أكدتها تحريات مباحث رعاية الأحداث عن استغلال بعض الأشخاص لفتيات قاصرات فى أعمال منافية للآداب العامة داخل نادي صحي بدون ترخيص بالعجوزة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف النادى الصحي المشار إليه وأمكن ضبط كلٍ من (المدير المسئول ومعاونه "لهما معلومات جنائية – شخصان من المترددين على النادى الصحي لممارسة الأعمال المنافية للآداب – فتاتان قاصرتان " تعملان داخل النادي " – صبى حدث "عامل بوفيه بالنادى").

كما تم ضبط 3 سيدات يتم استخدامهن فى الأعمال المنافية للآداب "لإحداهن معلومات جنائية قفزت من نافذة إحدى الغرف محاولةً الهرب مما أدى إلى إصابتها بكسر باليد وتم نقلها للمستشفى لإسعافها وتم خروجها".