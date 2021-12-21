سماء أكتوبر تتلون بالأسود والأحمر.. تعزيزات إضافية لإخماد حريق مصنع بلاستيك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بتعزيزات إضافية للسيطرة على حريق هائل شبَّ بمصنع للبلاستيك في مدينة 6 أكتوبر، مساء الثلاثاء.

حالة من الذعر انتابت سكان المنطقة مع سماع أصوات انفجار متتالية وسط ارتفاع ألسنة النيران وتصاعد كثيف للأدخنة التي شكلت سحابة سوداء غطت سماء المنطقة.

انتقل اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة على رأس قوة مكبرة من الدفاع المدني إلى محل الحادث بعد إخطار تلقاه من إدارة شرطة النجدة.

مدير الإدارة دفع بـ10 سيارات إطفاء -بينها خزان مياه استراتيجي- بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد؛ موجهًا بسرعة انتقال رجال الدفاع المدني للسيطرة على النيران وتقليل الخسائر.

بدورها، فرضت قوات الشرطة طوقًا أمنيا بمحيط المصنع؛ لتسهيل مهمة رجال الإطفاء وحرصا على حياة المارة وسط تواجد مروري لتسيير حركة السيارات دون أية كثافات.