7 سيارات إطفاء تجابه نيران مصنع بلاستيك بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق هائل في مصنع للبلاستيك بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، مساء الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من إحدى المنشآت بالمنطقة الصناعية.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ7 سيارات إطفاء -بينها خزان مياه استراتيجي- بقيادة نائبيه اللواء علاء خلوصي واللواء علاء السعيد.

ويعكف رجال الدفاع المدني على محاصرة النيران، وتقليل حجم الخسائر مع منع امتداد الحريق إلى المجاورات.