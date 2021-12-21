شكرا لقرائتكم خبر عن سفير القاهرة بالهند يستقبل الوفد المصرى رفيع المستوى المشارك فى (IREE-2021) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل السفير وائل حامد، سفير مصر لدى الهند، الوفد المصرى رفيع المُستوى المشارك في النسخة الـ 14 للمعرض والمُؤتمر الدولي لمُعدات السكك الحديدية (IREE-2021) والذي يُعّد أكبر حدث للنقل بالسكك الحديدية في آسيا، حيثُ تم مناقشة الخطوات المُقبلة لتعزيز التعاون الثنائي بين القاهرة ونيودلهي في كافة المجالات ذات الصلة بقطاع النقل والمواصلات، لا سيما فيما يتعلق بتطوير وتحديث منظومتي السكك الحديدية في البلدين لتكون أكثر شمولية وأكثر رقمنة وأقل تلويثاً للبيئة، وبما يعود بالنفع على حياة المواطنين بالبلدين الصديقين من خلال تسهيل حركة نقل الأشخاص والبضائع.

وأوضح السفير المصرى، أن الوفد المصري المشارك ضم كلاً من مُساعد وزير النقل لشئون السكك الحديدية والمترو، ونائب رئيس "الهيئة القومية لسكك حديد مصر" لقطاع السلامة وإدارة المخاطر، حيث قاما بزيارة المنصات الترويجية للعديد من الشركات الهندية والأجنبية المُشاركة في المعرض بهدف التعرف على سُبل التعاون لتطوير وتحديث شبكة السكك الحديدية في مصر، والتي أبدت بعضها بالفعل استعدادًا للتعاون في هذا المجال من خلال توطين الصناعة في مصر، لا سيما من خلال نقل التكنولوجيا والتصنيع المُشترك.

كما أشار السفير المصري إلى لقاء أعضاء الوفد المصري على هامش المشاركة في المعرض بعددٍ من المسئولين الهنود رفيعي المُستوى بوزارة السكك الحديدية الهندية و"المؤسسة الوطنية لتحويل الهند"، وذلك بهدف بحث سبل التعاون بين مصر والهند لتطوير قطاعي النقل والمواصلات ومنظومتي السكك الحديدية في البلدين، أخذاً في الاعتبار الخطط الطموحة التي وضعتها الحكومتان المصرية والهندية في هذا الصدد.