شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عثمان الخشت يحتفل بمرور 113 عاما على تأسيس جامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة يحتفل معنا اليوم كل دعاة التقدم والتنوير في مصر والعالم العربي بمرور 113 عاما على تأسيس جامعة القاهرة، الجامعة العريقة تاريخًا وواقعًا ومستقبلًا، والتي كانت حلما للمصريين جميعًا، وأصبحت واقعًا متألقا جيلا بعد جيل.

وقال الدكتور الخشت فى بيان له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك ، إن جامعة القاهرة صرح شامخ للعلم والثقافة في مصر والعالم، تخرج فيها رواد العلم والثقافة في وطننا العربي، فتحية طيبة للرعيل الأول من مفكري وعلماء مصر الذين أسهموا في صناعة النهضة المصرية الحديثة، وتحية طيبة لكم علماء جامعة القاهرة عبر الأجيال المتلاحقة.

ووجه الخشت رسالة إلى طلاب وطالبات الجامعة قائلا إن جامعة القاهرة خرجت النهضة العلمية والبحثية ودعوات الإصلاح الاجتماعي والتنوير الثقافي، وترسخت حركة الفكر والأدب والفنون، وانتشر خريجوها في ربوع البلاد، ينشرون المعرفة ويطورون الإدارة، ويدفعون عجلة التقدم في كل المجالات، وأنتم أيضًا أبنائي وبناتي تستطيعون الوصول إلى ما وصل إليه السابقون من خريجي جامعة القاهرة، بل تستطيعون أن تكونوا أفضل وأفضل بارادتكم وعزيمتكم التي لا تلين.

وتابع إن طموحنا الذي ننشده اليوم هو الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في فضاء التطوير والتغيير المُثمر والهادف والبناء خلال السنوات المُقبلة في ظل الإيمان بما لدينا من الطموح والإرادة والإمكانيات لتحقيق رؤية الجامعة الطموحة ومواصلة الدور الريادي والتنويري للارتقاء بمكانة جامعة القاهرة العريقة والمتميزة والانطلاق بها إلى نحو مستقبل زاهر.