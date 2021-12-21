شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تقدم دليلا لتنمية المهارات الحياتية للأطفال المعرضين للتسرب من التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التضامن الاجتماعىُ، فى تطوير وتنفيذ دليل تنمية المهارات الحياتية للأطفال المعرضين للتسرب من التعليم وتطبيقه في منطقة الأسمرات، من المتوقع أن يتم التوسع في مناطق روضة السيدة والمحروسة وغيرها من المناطق المنقول إليها سكان المناطق غير الآمنة.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ قد أكدت أن الوحدة تهدف إلي تنمية مهارات الأطفال من خلال الأنشطة التفاعلية والفنية، وإكسابهم قيم حياتية وسلوكية مثل الأمانة والصدق، ويأتى ذلك تمهيداً للبدء فى تنفيذ دليل تنمية مهارات الطفل معهم والتعرف علي مفاهيم المساحات الشخصية وأهمية احترامها عن طريق مشاهدة الفيديوهات والمنتجات الفنية.

وتستهدف الأنشطة المنفذة داخل مركز تنمية مهارات الطفل بالأسمرات الأطفال في الفئة العمرية من 10-13 سنة وأنشطة أخرى تستهدف فئة من 13-18 سنة.