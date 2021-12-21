شكرا لقرائتكم خبر عن ⁩رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض ملابس لطالبات المدينة الجامعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان "معرض ملابس لطالبات المدينة الجامعية" الذى نظمته الإدارة العامة للمدن الجامعية بجامعة حلوان بحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، محمد نصر أمين عام الجامعة، هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، خالد زكي مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية.

وعلى هامش المعرض، تم تنظيم إحتفالية لطالبات المدن بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد 2022 قدم فيها طالبات المدينة الفقرات الفنية المتنوعة، حيث تلت الطالبة هايدى أحمد آيات من القرآن الكريم كما قدمت التواشيح الدينية، الطالبة هاجر محمد والتى قامت بالقاء أبيات من الشعر، وقد شاركت الطالبة زوات سعيد بفقرة فنية، وقدم فريق كورال الطالبات الذي يضم رويدا أحمد، أمنية عبد الباقي، ألاء محمد، إسراء حجازى أغنية وطنية.

ومن جانبه، أشاد الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة بآداء الطالبات، معربا عن سعادته بيتواجده وسط شابات المدن وقال فى كلمتة لهن انتن أمل المستقبل، مؤكدا خلال كلمته أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى خلال اجتماعه بالمنتدى العالمى للتعليم العالى وفى المجلس الأعلي للجامعات اوصي بان تهتم الجامعات بالشباب المتميزين والمواهب المبدعة.

كما أوضح خلال كلمته أن إدارة الجامعة تحرص على تنظيم المعارض الخيرية.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام الجامعة بتعزيز روح الانتماء وتوفير كافة المتطلبات التي يحتاجها الطلاب والطالبات فى المجتمع الجامعى، وانطلاقا من المسئولية الاجتماعية التي تتبناها الجامعة، وتقديم منتجات بجودة عالية بالمجان.

ضم المعرض مجموعة من الملابس المتنوعة بابداعات وتصاميم جديدة ورائعة والتي تتميز بجودة عالية حيث يتم تقديمها للطالبات، بهدف تقديم كافة سبل الدعم والرعاية والمشاركة الاجتماعية لأقرانهم من الزميلات خلال فترة تواجدهم بالجامعة.