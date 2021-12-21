شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنظيم الكهرباء ينصح باتباع عدة معايير عند شراء سخان المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعض المعايير التى يجب وضعها فى الاعتبار والاهتمام بها قبل شراء سخان كهربائي جديد ، وهى كالآتي:

1-الأمان: حيث يجب أن يحتوي سخان الكهرباء على سبل الأمان المختلفة، ويرجع ذلك إلى أن السخان يوضع في بعض الأماكن الحساسة بالمنزل.

2-السعة: يجب النظر إلى سعة السخان واختيار سعة مناسبة متوسطة حتى لا تستهلك وتهدر الكثير من الكهرباء.

3-الجودة: يجب عليك اختيار أفضل سخان كهرباء ذو جودة مناسبة، مع وجود ضمان ومتابعة مستمرة.

4-توفير الكهرباء: يجب شراء سخان كهربائى عليه ملصق كفاءة الطاقة، لأنه يوفر في استهلاك الكهرباء بشكل كبير.