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جهاز تنظيم الكهرباء ينصح باتباع عدة معايير عند شراء سخان المياه

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القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعض المعايير التى يجب وضعها فى الاعتبار والاهتمام بها قبل شراء سخان كهربائي جديد ، وهى كالآتي: 

 

1-الأمان: حيث يجب أن يحتوي سخان الكهرباء على سبل الأمان المختلفة، ويرجع ذلك إلى أن السخان يوضع في بعض الأماكن الحساسة بالمنزل.

 

2-السعة: يجب  النظر إلى سعة السخان واختيار سعة مناسبة متوسطة حتى لا تستهلك وتهدر الكثير من الكهرباء.

 

3-الجودة: يجب عليك اختيار أفضل سخان كهرباء ذو جودة مناسبة، مع وجود ضمان ومتابعة مستمرة.

 

4-توفير الكهرباء: يجب شراء سخان كهربائى عليه ملصق كفاءة الطاقة، لأنه يوفر في استهلاك الكهرباء بشكل كبير.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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