شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة عزاء الكاتبة ماجدة الجندى أرملة الأديب الراحل جمال الغيطانى غدا مسجد المشير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد الغيطانى نجل الكاتبة الصحفية ماجدة محمود الجندى، زوجة الكاتب الصحفى والروائى الراحل جمال الغيطانى، إقامة عزاء والدته الراحلة غدا الأربعاء فى قاعة الإيمان بمسجد المشير طنطاوى، حيث كتب عبر حسابه بموقع "فيس بوك" "إن شاء الله سيقام عزاء المغفور لها بإذن الله والدتى ماجدة محمود الجندى بقاعة الإيمان بمسجد المشير.. ولا أرانا الله مكروها فى عزيز لديكم".



محمد الغيطاني



الغيطاني

وكانت الكاتبة ماجدة الجندي رحلت عن عالمنا أول أمس الأحد، حيث كتب ابنها عبر حسابه على فيس بوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى حبيبتى وونيستى وسيدتى من سارت حياتى بدعاها، من وهبتنى الحياة صاحبة الفضل والكرم، والدتى الأستاذة ماجدة محمود الجندى حرم المرحوم جمال الغيطانى، اكتملت رسالتها وأدت الأمانة، ولم يبق لنا إلا الدعاء انتظارا للقاء يارب يجمعنا الرحمن بها فى جناته".

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، قد نعت الكاتبة الصحفية الكبيرة ماجدة الجندى زوجة الأديب الراحل جمال الغيطانى، وقالت إن الراحلة احد المميزين فى مجال الصحافة سواء المصرية اوالعربية، ونجحت خلال مشوار طويل فى صنع تاريخ ثرى ضم مجموعة من الأعمال الصحفية والأدبية البارزة وقدمت العزاء لأسرتها وأصدقائها ومحبيها داعية الله أن يتغمد الفقيدة برحمته.

يذكر أن ماجدة الجندى من مواليد مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، تلقت تعليمها بمدرسة الليسيه، التحقت بكلية الآداب جامعة القاهرة، وبدأت فى العمل الصحفى منذ سنوات دراستها الجامعية، وبدأت رحلتها فى بلاط صاحبة الجلالة فى مجلة روزاليوسف وقد ظلت تعمل فى روزاليوسف لأكثر من عقدين، فى قسم "أفيش" المختص بصور من الحياة كما شغلت، رئاسة تحرير مجلة "علاء الدين" للأطفال، والتى تصدرها مؤسسة الأهرام وعملت فى مجلة صباح الخير، حيث نشرت باقة من أروع التحقيقات والحوارات الصحفية.