شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. الأوقاف تعتمد 82 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، 82 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش ، منهم (65) خطيبًا جديدًا ، وتجديد تكليف (17) ، ونشر وزير الأوقاف عبر صفحته الرسمية على موقع التواص الاجتماعى "فيس بوك"، أسماء الخطباء المعتمدين، مؤكدًا أنه يتمنى لهم التوفيق.

وفيما يلى أسماء 65 خطيبًا جديدًا ، منهم (46) على بند التحسين ، وهم:

1. أحمد السيد علي قنديل - الإسكندرية

2. مجدي خطاب محمود حمادة - الإسكندرية

3. أحمد محمد عبد الرحمن حسين - أسيوط

4. عبده فهيم حراجي محمد عيسى - الأقصر

5. محمد حباشي أحمد آدم - الأقصر

6. كامل محمد أحمد عبد الرحمن - البحر الأحمر

7. عطية محمد حميدة صالح - البحيرة

8. محمد عبد الجليل الشرنوبي - البحيرة

9. سيد محمود محمد محمد زايد - بني سويف

10. أحمد عبده غريب قوطة - بور سعيد

11. بهجت أحمد السيد عويضة - الدقهلية

12. حمزة أحمد محمد الديسطي - الدقهلية

13. عبد المعطي السيد محمد العزوني - الدقهلية

14. أحمد حمدون أحمد حمدون - سوهاج

15. سلامة محمد عطية متولي - سوهاج

16. أحمد حسن سليمان علي سالم - الشرقية

17. صبحي عبد الحميد عبد الكريم منصور - الشرقية

18. محمد عبد العظيم محمد سويلم - الشرقية

19. أحمد طنطاوي عبد الحميد عبد المنعم عمارة - الشرقية

20. حسن محمد عبد الرحمن خميس - الشرقية

21. حمدي عبد الغفار السيد محمد هجرسي - الشرقية

22. شريف عبد العزيز إبراهيم علي - الشرقية

23. صبري أحمد محمد عرفات - الشرقية

24. عبد الحميد عبد الله محمد محمد علي - الشرقية

25. عصام حسين محمد صبيح - الشرقية

26. علي بيومي حسن العوضي - الشرقية

27. محمد إبراهيم عبد الهادي محمد - الشرقية

28. منصور محمد منصور موسى - الشرقية

29. سمير عبد القادر عبد المطلب طبيخ - الغربية

30. أحمد فتح الله عمر سليمان - القاهرة

31. بهاء الدين عبد الناصر محمد علي - القاهرة

32. رضا محمد محمود قنبة - القاهرة

33. محمد أحمد حسن بدوي - القاهرة

34. محمد علي محمود أحمد ناصر - القاهرة

35. أحمد شحتة محمد حافظ - القليوبية

36. عبد الله محمود محمد السيد - القليوبية

37. محمود عبد الجليل محمد الخولي - القليوبية

38. حسيب جابر سلامة خليل - قنا

39. عز الدين خلف الله يوسف خربطلي - قنا

40. محمد عطايت الله محمود - قنا

41. إبراهيم محمود محمد الجمال - كفر الشيخ

42. أحمد عبد المجيد أحمد علي جمال الدين - كفر الشيخ

43. أحمد عبد الغفار محمد عجاج - المنوفية

44. أحمد محمد أحمد أبو عرب - المنوفية

45. زين عبده السعدني إبراهيم - المنوفية

46. سمير إسماعيل محمود داعوش – المنوفية

ومنهم (19) كخطباء مكافأة جدد ، ويحق لهم بعد ستة أشهر التقدم لتعديل وضعهم ليكون على بند التحسين ، وهم:

1. حامد فرج عبد الغفار غازي - الإسكندرية

2. عبد الحكيم محمد بكر أحمد - أسيوط

3. عبد الرحيم أبو زيد صالح محمد - أسيوط

4. ناصر عمر سالم جبالي - أسيوط

5. رضا عبد الحميد السيد عبد الحميد جاويش - البحيرة

6. عبد العزيز عبد الحليم عبد الحميد السمري - البحيرة

7. عبد الله عبد الستار إسماعيل هيكل - البحيرة

8. فوزي يوسف السيد البسكاوي - البحيرة

9. محروس أبو خطوة محروس حرحش - البحيرة

10. محمد عبد الرحمن محمد سيد أحمد الروبي - الجيزة

11. جمال السعيد علي رضوان - الدقهلية

12. إبراهيم السيد شحاتة أبو العلا - الشرقية

13. أحمد محمد خليل إسماعيل - الشرقية

14. حسن منصور عبد القادر سالم - الشرقية

15. زكريا أحمد علي إبراهيم - الشرقية

16. السيد حسن سليمان حسن النجار - الشرقية

17. محمد محمد محمد إبراهيم - الشرقية

18. إبراهيم محمد عبد الحميد نمير - الغربية

19. مصطفى بسيوني أحمد - الغربية

ثانيًا: اعتماد تجديد تكليف (17) خطيب مكافأة من المحالين للمعاش ، منهم (14) على بند التحسين ، وهم:

1. حسن عبد الرحمن أحمد دياب - البحيرة

2. عبد الرحمن خليل إبراهيم النجار - البحيرة

3. جمال أبو القاسم عبد اللطيف - بني سوف

4. سيد الصيفي أحمد علي - بني سويف

5. عيد غيته عباس عوض - بني سويف

6. محمد محمود إبراهيم منيسي - بني سويف

7. مصطفى فهمي محمد زهران - بني سويف

8. عبد الرازق ربيع محمد عبد الرحمن - بني سويف

9. ممدوح فرج حمزاوي رمضان - بني سويف

10. حسين أحمد عبد الحافظ عبد الباري - الجيزة

11. علي أمين عمران علي - سوهاج

12. محمد محمود أحمد شعلان - الشرقية

13. بركات محمد عوض أحمد عسكر - القليوبية

14. صبحي جمعة حسانين الأسمر – القليوبية

ومنهم (3) استمرار كخطباء مكافأة ، ويحق لهم بعد ستة أشهر التقدم لتعديل وضعهم ليكون على بند التحسين ، وهم:

1. عباس قرني عباس عوض - بني سويف

2. أحمد عبيد عبد الله - بني سويف

3. عبد البديع سليمان محمد شعلان - الشرقية