شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس اتحاد العمال: تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بداية لمكاسب أكبر للعمال والان مع تفاصيل الخبر
وطالب البدوى، فى بيان، أصحاب الأعمال بضرورة تطبيق الحد الأدني للأجور من يناير المقبل، وكذلك الاللتزام بصرف العلاوة السنوية للعمال، خاصة وأن توفير كافة أشكل الحماية الاقتصادية والاجتماعية والصحية للعمال من شأنها استقرار في علاقات ومواقع العمل وزياة الإنتاج.
وأشاد البدوي بالدور الذى لعبه المجلس القومى للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة وعضوية بعض الوزراء وعلى رأسهم وزير القوى العاملة محمد سعفان، مؤكداً على أن قرارات اليوم هى البداية وليست النهاية فى مكاسب جديدة للعمال.
كان قد أشار المهندس خالد الفقى نائب رئيس اتحاد العمال، عضو المجلس القومي للأجور إلى أن المجلس القومى للأجور قد قرر إرجاء طلبات الاستثناءات المقدمة من بعض أصحاب الأعمال البالغ عددهم 3090 منشأة بالقطاع الخاص، حيث طلب المجلس بالجماع من هؤلاء تقديم مستندات القوائم المالية لدراستها وإبداء الرأي فيها خلال شهرين.