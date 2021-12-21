شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تعلن بدء التسجيل بقيد الموردين للشركات المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار حرص القوات المسلحة على تيسير الإجراءات لشركات القطاع المدنى التى ترغب فى التعامل معها ، تعلن وزارة الدفاع عن بدء التسجيل بسجل ( قيد الموردين ) للشركات التى ترغب فى التعامل مع القوات المسلحة عن العام المالى 2022 / 2023 طبقاً - للآتى :

1- يتم فتح باب التسجيل للشركات المحلية ( المتقدمة لأول مرة - التى تنتهى الموافقة الأمنية لها بتاريخ 30 / 6 / 2022 ) والتى ترغب فى التعامل مع القوات المسلحة عن العام المالى ( 2022 / 2023 ) من خلال قيام تلك الشركات بتسجيل البيانات الخاصة بها على موقع ( منظومة إصدار الموافقات الأمنية ) من خلال الرابط الأتى : ( https://sapprovals.mod.gov.eg ) إعتباراً من 1 / 1 / 2022 .

2 - عقب قيام الشركات بالتسجيل يتم إخطارها على الموقع عاليه بكافة البيانات / الأوراق المطلوب إستيفائها وحجز موعد لتقديمها لمجمع خدمات الأمن الحربى الكائن فى ( 1 ش أحمد تيسير - أمام مجمع طيبة التجارى - طريق النصر - ميدان الشهيد هشام بركات - مدينة نصر ) .