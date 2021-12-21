شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الغفار: 50 مركزا بــ20 محافظة لتطبيق المشروع القومى لتنمية الأسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، بوضع خطة لتفعيل منظومة التقييم والمتابعة الفنية لمراكز صحة وتنمية الأسرة، لقياس تحقيق المستهدفات، وفقًا لمؤشرات الآداء الرئيسية، والجداول الزمنية المحددة للمشروع.

جاء ذلك خلال اجتماع، عقده الدكتور خالد عبد الغفار، مساء أمس الإثنين، لمتابعة الموقف التنفيذي لـ "المشروع القومي لتنمية الأسرة".

تناول الاجتماع عرضًا مفصلاً حول مستجدات الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من أعمال الإنشاء والتطوير، والتجهيزات لمراكز صحة وتنمية الأسرة المصرية، وفقًا للبرنامج التنفيذي المقرر لعمل تلك المراكز، حيث من المقرر الانتهاء من تجهيز 24 مركزًا خلال شهر مارس المقبل، ضمن 52 مركزًا بـ 20 محافظة على مستوى الجمهورية.

وتابع الوزير موقف الرسومات المعتمدة لمراكز صحة وتنمية الأسرة، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، لتقديم خدمات متكاملة بأعلى جودة للمستفيدات، حيث يضم كل مركز (وحدة صحية، حضانة للأطفال، مركز تدريب للسيدات ومشاغل للصناعات اليدوية).

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير راجع نموذج الخدمات الصحية التي سيتم تقديمها ضمن المشروع، ومنها المتابعة الصحية الدورية للسيدات والكشف المبكر عن الأمراض، وإجراء فحوصات ما قبل الزواج، وكذلك الخدمات الصحية للشباب وذوي الهمم.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير شدد على أهمية برامج وخدمات الصحة الإنجابية للمرأة ضمن المشروع، مشيرًا إلى الانتهاء من تدريب 1500 طبيب على برامج الصحة الإنجابية الحديثة، كما أنه من المستهدف الوصول لإطلاق 1000 قافلة طبية سنويًا في مجال تقديم خدمات تنظيم الأسرة، بما يساهم في تحقيق نسب تغطية عالية والوصول لجميع المنتفعات بكافة المناطق على مستوى الجمهورية، وتوفير تلك الخدمات لهن.

حضر الاجتماع الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان، والدكتور محسن طه رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور وائل عبد الرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، والدكتور أحمد مرسي المدير التنفيذي لمبادرة دعم صحة المرأة، والدكتور حسام عباس رئيس قطاع تنظيم الأسرة، والدكتورة نيفين النحاس رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني ومدير المكتب الفني لوزير الصحة، والمهندس خالد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بالوزارة.