شكرا لقرائتكم خبر عن شكرا لقرائنا.. حساب الخليج 365 على "تويتر" يتخطى 12 مليون متابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرارا لريادة ”الخليج 365” وتفوق حسابات المؤسسة على مواقع التواصل الاجتماعى، واستمرارها على قمة المنصات الإعلامية المصرية، تخطى حساب ”الخليج 365” على تطبيق تويتر 12 مليون متابع، بسبب التنوع الكبير فى المحتوى المعروض على الحساب من صور وفيديو جراف وإنفو جراف يشرح الكثير من الأحداث، ولذلك أكدت الأرقام ثقة قراء مصر والوطن العربى فى المؤسسة وإصداراتها، وما تقدمه من محتوى شامل وجذاب وفق أعلى مستويات الدقة والمصداقية واحترام حق القارئ فى المعرفة.



الخليج 365

وتحظى صفحات الخليج 365 على مواقع التواصل الاجتماعى بمتابعة ملايين الأشخاص الذين يولون ثقتهم للموقع الإلكترونى الأول فى مصر والشرق الأوسط، لما يجدونه من تغطية متميزة وشاملة وسريعة عبر صفحاته فى مختلف الحقول الإخبارية، إضافة إلى الكثير من القصص الإنسانية والجادة والتغطيات الشاملة للأحداث الكبرى محليًا وإقليميًا وعالميًا.

الخليج 365 على تويتر

الطفرة التى شهدتها حسابات ”الخليج 365” على مواقع التواصل الاجتماعى خلال الأشهر الماضية، وتنامى أعداد متابعيها يوما بعد يوم، تؤكد ثقة القراء فى المؤسسة الصحفية الأولى مصريا وعربيا، وإدراك المتابعين لحجم الجهد والكفاءة فى إعداد محتوى يلبى تطلعاتهم فى المعرفة والمواكبة الإخبارية والتثقيف وإشاعة قيم التنوير، وبدورها تعاهد المؤسسة قراءها ومتابعيها على مواصلة مسيرتها الناجحة، واضعة حقهم فى المعرفة والوصول إلى الأخبار والمعلومات والمواد التحليلية فى المقام الأول دائما.

ويأتى هذا النجاح الجديد ليُكمل مسيرة شاملة من التوسع والإنجاز المهنى والإعلامى، يحققه الخليج 365 عبر تطوير آليات عمل غرفة الأخبار وإنتاج المحتوى، وإطلاق تليفزيون الخليج 365 وعدد من المنصات، وهو ما يُلاقى قبولا وثقة دائمين من قراء ”الخليج 365” ومتابعيه على مدى سنوات طويلة من التفوق والنجاح، انطلاقا من تقديم أفضل الخدمات الإخبارية المعتمدة على الدقة والسرعة فى الوقت ذاته.