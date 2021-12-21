شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: فتح باب الترشح بالدورة الثانية لجائزة مصر للتميز الحكومى العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب الترشح للمشاركة في الدورة الثانية لجائزة مصر للتميز الحكومي العربي برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي لتشجيع ودعم التجارب والممارسات الحكومية المتميزة في العالم العربي.

وأكدت الوزارة فى خطاب لها، أن الاهداف عبارة عن تشجيع ودعم التجارب والممارسات الحكومية المتميزة في العالم العربي وتحديث وسائل وأساليب التعليم وتحقيق مجتمع المعرفة وتشجيع الابتكار والإبداع لدعم تطوير التعليم في مصر، موضحة أنه تتمثل الفئات المستهدفة في مختلف الفئات من المؤسسات والأفراد، فئات جائزة التميز الحكومى 15 جائز: أفضل وزارة عربية أفضل هيئة أو مؤسسة حكومية، أفضل مبادرة أو تجربة تطويرية حكومية وأفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير التعليم، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير قطاع الصحة، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، وأفضل مشروع حكومي عربي لتنمية المجتمع، وأفضل تطبيق حكومي عربي ذكي وأفضل وزير عربي ومحافظ عربي ومدير عام لهيئة أو مؤسسة حكومية، وأفضل موظف حكومي عربي وموظفة حكومية.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أنه أخر موعد للتسجيل الخميس 17 فبراير 2022 .