قيمتها 2.2 مليون جنيه.. ضبط 220 طربة حشيش بحوزة عناصر إجرامية ببني سويف والبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني– الأمن العام)، بالاشتراك مع مديريتي أمن (بني سويف - البحيرة) نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم مُتخذين من دائرتي قسمي شرطة (بني سويف - النوبارية) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم على النحو التالي، ضبط (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) حال استقلالهما إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة بنى سويف الجديدة، وبحوزتهما (120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول).

وضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة وادي النطرون بالبحيرة)، حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة النوبارية، وبحوزته (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو (2,200,000) اثنان مليون ومائتان ألف جنيه تقريباً، بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.