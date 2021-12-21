باستخدام الدجل والشعوذة.. ضبط 4 متهمين بالنصب على المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم باستخدام أساليب الدجل والشعوذة.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام مجموعة من الأشخاص بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الإعلان عن أساليب الدجل والشعوذة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية.

علي الفور تم تشكيل فريق بحث لتحديد ومتابعة القائمين على تلك الأنشطة ومن خلال جمع المعلومات والاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديدهم والوقوف على نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم توجيه حملات مُكبرة إستهدفت المتهمين بمقرات مزاولة نشاطهم المشار إليه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديريات أمن (الجيرة –الغربية –الشرقية –سوهاج).

وأسفرت الجهود عن ضبط 4 متهمين حال تواجدهم بمقرات مزاولة أنشطتهم فى مجال الدجل والشعوذة، حيث تم ضبط مالك مركز كائن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وبحوزته مجموعة من المضبوطات والمستلزمات التي تؤكد ممارسته لذلك النشاط المؤثم- شهادات مزورة منسوبة لإحدى أكاديميات الطب التكميلي –هاتف محمول - مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

كما تم ضبط مالك مركز كائن بدائرة قسم شرطة ثان بالمحلة الكبرى بالغربية، وبحوزته مجموعة من المضبوطات والمستلزمات التي تؤكد ممارسته لذلك النشاط المؤثم - 2 هاتف محمول بفحصهما تبين احتوائهما على محادثات ورسائل متبادلة تؤكد نشاطه الإجرامي.

وتم ضبط مالك مؤسسة للإستيراد والتوكيلات التجارية "له معلومات جنائية"- كائن بدائرة مركز أبو حماد بالشرقية ، وبحوزته مجموعة من المضبوطات والمستلزمات التى تؤكد ممارسته لذلك النشاط المؤثم–مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية" من متحصلات نشاطه الإجرامى – جهاز كمبيوتر وهاتف محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على أسماء وبيانات عدد من الأشخاص – مقاطع فيديو مصورة لطرق العلاج – مقاطع فيديو لنشاط المتهم.

وكما تم ضبط مشرف بإحدى المدارس بمحافظة سوهاج، وبحوزته (مجموعة من المضبوطات والمستلزمات التى تؤكد ممارسته لذلك النشاط المؤثم- 2هاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على محادثات ورسائل متبادلة تؤكد نشاطه الإجرامي).

وبمواجهة المتهمين أقروا جميعاً بممارستهم النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.