انتظر خلوده للنوم فهشم رأسه بشاكوش.. شاب يقتل والده المسن في أوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

سئم سوء معاملة أبيه له وأشقاءه فقرر التخلص منه بطريقة بشعة. لم يشتد عوده بعد لكنه قرر وضع نهاية لمسلسل قسوة والده. انتظر خلوده للنوم وهشم رأسه بشاكوش قبل أن تكتششف الشرطة الجريمة وتلقي القبض عليه.

تلقى اللواء عمرو طلعت مدير قطاع شمال الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة مسن مقتولا داخل شقة مستأجرة بمنطقة الكوم الأحمر دائرة قسم أوسيم.

وجه العميد هاني شعراوي رئيس قطاع شمال الجيزة، بسرة انتقال رجال المباحث إلى مسرح الجريمة ومعاينة الجثمان ومداخل ومخارج المسكن.

معاينة العقيد مروان مشرف مفتش الفرقة، أثبتت أن الجثة لمسن يدعى "أحمد.ا" موظف بالوحدة المحلية، يرتدي ملابسه كاملة، ورأسه مهشمة إثر الاعتداء عليه بآلة حادة.

شكل اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة ونائبه اللواء عاصم أبو الخير فريق بحث رفيع المستوى بمشاركة اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية.

خطة بحث محكمة أعدها الرائد أحمد فرحات رئيس مباحث أوسيم لفك طلاسم القضية تركزت على فحص علاقات المجني عليه ومراجعة كامرات المراقبة وآخر المترددين عليه تزامنا مع اكتشاف الجريمة.

جهود البحث والتحري للرائد وليد كمال معاون أول قسم أوسيم، توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة نجل الضحية "عامل بمطعم كشري 19 سنة"؛ بسبب سوء معاملة له وأشقاءه.

تحريات النقيب إبراهيم فاروق رئيس نقطة بشتيل، أشارت إلى أن الأب انفصل عن الأسرة ليقيم بشقة بالكوم الأحمرن واعتاد سوء معاملة أبنائه "ولاد - بنات" خاصة نجله "19 سنة".

جهود رئيس نقطة بشتيل أكدت أن الأب كان يقسو على نجله ويعنفه ويرفص منحه أي مبالغ مالية رغم حالته المادية الجيدة، بل ورفضه الإنفاق على زيجات بناته واتهامه لهن بسوء السمعة، على خلاف الحقيقة.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت مأمورية بقيادة الرائد وليد كمال والنقيب إبراهيم فاروق من ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الجريمة "شاكوش".

أقر المتهم بارتكابه الجريمة شارحا بأنه رافقه للمبيت معه في شقته "مسرح الواقعة" وانتظر خلوده للنوم "جبت شاكوش وضربته على دماغه".

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.