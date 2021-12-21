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حريق يلتهم مخزن مصنع مواسير في المنطقة الصناعية بالجيزة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الثلاثاء، حريقا شب في مصنع مواسير بالمنطقة الصناعية.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مصنع بالكيلو 26 بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ5 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع مدير قطاع أكتوبر.

حاصر رجال الدفاع المدني ألسنة اللهب داخل مخزن، ومنعوا امتدادها إلى باقي أجزاء المصنع، والسيطرة على الحريق دون إصابات.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد الحريق وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة والوقوف على ملابسات الحريق.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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