"تعليم النواب" تناقش أول طلب إحاطة لإلغاء التشعيب في الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب اجتماعاً، الإثنين المقبل، 27/12/2021؛ لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من وكيل لجنة الخطة والموازنة بشأن إعلان وزير التربية والتعليم إلغاء نظام التشعيب (علمي علوم- علمي رياضة) في الثانوية العامة بداية من دفعة 2022- 2023، على أن يكون نظام التشعيب مطبقًا على دفعة هذا العام 2021/2022 فقط.

يأتي هذا استجابةً لطلب الإحاطة الذي تقدم به النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ضد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بشأن ما أعلنه عن إلغاء التشعيب لطلاب الثانوية العامة واقتصاره على شعبة علمية وأخرى أدبية دون شعبة العلمي علوم وعلمي رياضة المعمول بها الآن، على أن يطبق هذا النظام بداية من دفعة 2022/ 2023.

وكان سالم قد انتقد القرار في طلب الإحاطة، متسائلًا عن فلسفة صدور هذا القرار فجأة خلال هذا الوقت وبعد مرور نصف العام الدراسي، ولماذا لم يتخذ الوزير القرار قبل بداية العام الدراسي؛ حتى تكون الرؤية واضحة أمام طلاب فرقة ثانية ثانوي، وحتى يتمكنوا من اتخاذ القرار المناسب لهم ولقدراتهم العلمية.

واستفسر وكيل لجنة الخطة والموازنة عن مدى التنسيق مع وزارة التعليم العالي بشأن ذلك القرار؛ لأنه سيترتب عليه تغيير آليات العمل بالتنسيق؛ نظرًا لأن هناك كليات معينة لشعبة علمي علوم وأخرى لعلمي رياضة، بالإضافة إلى أن هذا النظام سيحدث تداخلًا بين الدفعة الأخيرة التي سيطبق عليها النظام القديم وأول دفعة على النظام الجديد حال رسوب طالب من النظام القديم في مادة أو أكثر أو تأجيل امتحان مادة أو أكثر؛ خصوصاً أنه سيتم دمج بعض المواد بعضها مع بعض وإلغاء أخرى في النظام الجديد، وبذلك نعاود مشكلة دفعة التابلت وما قبلها وما حدث بتنسيق الثانوية العامة هذا العام.