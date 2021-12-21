بحضور عمر هاشم وحسن الشافعي.. انطلاق الملتقى الثامن لهيئة كبار العلماء بالجامع الأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

انطلقت قبل قليل، فعاليات الملتقى العلمي الثامن لهيئة كبار العلماء، بالجامع الأزهر، ضمن الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية والذي يوافق الـ 18 من شهر ديسمبر، كل عام.

وبدأت الفعاليات، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وعرض فيلما تسجيليا عن اللغة العربية.

ويحضر الملتقى، الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور حسن الشافعي عضو الهيئة، والدكتور حسن الصغير الأمين العام للهيئة، والدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور عبدالمنعم فؤاد المشرف العام على الأروقة الأزهرية، والدكتور هاني عودة المشرف العام على الجامع الأزهر، والعديد من الطلاب المصريين والوافدين.

ومن المقرر أن يتناول الملتقى الحديث عن أبرز علماء اللغة الأزاهرة أصحاب التأثير الواضح في علوم اللغة العربية، ومن أشهرهم الشيخ خَالِد بن عبد الله بن أبي بكر بن مُحَمَّد بن أَحْمد الجرجاوي الْأَزْهَرِي، والشيخ محمد محيّ الدين عبد الحميد، كما سيتم قراءة كتاب "الأخبار المروية في سبب وضع العربية" للإمام جلال الدين السيوطي، وسيجاز الحاضرون فيه.

يُشار إلى أن الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء عقدت سبعة ملتقيات سابقة انطلاقًا من قيام الأزهر الشريف بدوره في تقديم الرؤية الصحيحة للإسلام، وإيمانًا من الهيئة بدورها في ضرورة تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الفكر المتطرف.

ويعقد الملتقى بشكل دوري، ويهدف إلى مناقشة القضايا الفكرية المعاصرة في حوار تفاعلي بين الحضور والمحاضرين.