وفد "صناعة النواب" يتفقد مجمع "مرغم" بالإسكندرية لمتابعة أعمال البنية التحتية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تفقد وفد برلماني من لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، اليوم الثلاثاء، مجمع مرغم 2، ضمن الزيارة الميدانية التي يقوم بها الوفد إلى محافظة الإسكندرية؛ لمتابعة الجهود المبذولة في ملف البنية التحتية للمنطقة الصناعية بمدينة برج العرب.

واستمع الوفد إلى شرح مفصل حول مجمع مرغم 1 والذي يضم 238 وحدة صناعية كاملة التجهيز، ويشمل مجمع مرغم 2: 204 وحدات صناعية ليصبح إجمالي الوحدات التي جرى توفيرها 442 وحدة صناعة.

وقال النائب معتز محمود، إن مجمعَي مرغم 1 و2 يعدان نواة لمدينة صناعة البلاستيك في المحافظة، موضحًا أنهما قائمان على توافر المواد الخام في منطقة البتروكيماويات الملاصقة، والتي تضم كبرى شركات البتروكيماويات بالإسكندرية؛ وهو الأمر الذي يحقق العلاقة التشابكية بين المشروعات الصغيرة والكبيرة.

ويسهم مجمعا مرغم 1 و2 في إتاحة المزيد من فرص العمل أمام الشباب من خلال تخصيص هذه الورش لصغار المستثمرين، وجاء إنشاء مجمع مرغم 2 استكمالًا لمرغم 1، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة والمجهزة بالتراخيص لتشجيع الشباب على تبني فكر العمل الحر.

ويضم وفد لجنة الصناعة برئاسة النائب معتز محمود، والنائب شحاتة أبو زيد أمين سر اللجنة، والنائب جمال مدكور، وعادل عامر، وعلاء قريطم، ومدحت الكمار، والنائبة نيفين الكاتب، والنائب محمد حمدي موسي، وعادل النجار، والنائب خالد كمالي.