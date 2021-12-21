"القوى العاملة" بأسيوط: صرف 800 ألف جنيه منحة لـ1601 عامل غير منتظم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

قال حازم حسن مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط، إنه سيتم صرف الدفعة الثانية من منحة المولد النبوي الشريف لنحو 1601 عامل غير منتظم ببطاقة الرقم القومي اعتبارًا من 26 ديسمبر الجاري وحتى 25 يناير المقبل بإجمالي 800 ألف و500 جنيه، بواقع 500 جنيه لكل عامل.

وأضاف حسن - وفقًا لبيان صادر عن وزارة القوى العاملة اليوم الثلاثاء - أنه سيتم متابعة آليات الصرف وتذليل كافة المشكلات التي تواجه هؤلاء العمال لضمان وصول تلك المنح لمستحقيها، منوها بأنه سيتم صرف هذه المنح من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وفقًا للبروتوكول الموقع بين الوزارة وهيئة البريد.

وأوضح أن البروتوكول يهدف إلى تقديم خدمة صرف مستحقات العمالة غير المنتظمة من خلال مراكز الخدمات البريدية المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار دعم خطط الدولة الرامية إلى تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية التي تقدم من خلال العديد من الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان أصدر توجيهات لمديريات القوى العاملة بالمحافظات بضرورة صرف المنح المستحقة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بإدارة العمالة بكل مديرية فورًا.​