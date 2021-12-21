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مصر الرقمية.. تعرف على إجراءات تجديد رخص المركبات إلكترونيا

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القاهرة - سامية سيد - وضعت العديد من الشروط والإجراءات التى يمكن من خلالها تجديد رخص السيارات عبر بوابة المرور الإلكترونية، لتخفيف الزحام عن وحدات التراخيص، وللوقاية من الإصابة بفيروس ، وهناك شروط لتجديد الرخص ومنها:

 

- الدخول على بوابة المرور من خلال الرابط الإلكترونى

- لتجديد الرخصة يجب على المستخدم الموافقة على الشروط والأحكام​ التالية ​

- يختار المستخدم رخصة المركبة المطلوب تجديدها

- طلب النموذج الموحد للسيارات الملاكى

- تقديم ما يثبت شخصية طالب الترخيص ومحل إقامته وصفته(بطاقة الرقم القومى).

- تقديم شهادة براءة الذمة المالية (شهادة المخالفات) .

- تقديم وثيقة التأمين الإجباري عن حوادث المركبة .

- فحص المركبة سنويا عدا السيارات الملاكي والدراجات النارية والجرار الزراعي فيتم فحصها كل ثلاث سنوات .

- ​سداد الرسوم المقررة طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية .

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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