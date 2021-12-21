شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مدير صدر إمبابة المتوفى باستراحة المستشفى × 8 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خيم الحزن لليوم الثاني علي التوالي علي مستشفى صدر إمبابة بعد وفاة مديرها الدكتور محمد سمك فى استراحة المستشفي بعد يوم عمل شاق يوم الأحد الماضي.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن الفقيد الدكتور محمد سمك كان مثال للاحترام والتفاني في العمل مؤكدا أنه توفي أثناء التواجد في مقر عمله.





الخليج 365 يستعرض سلسلة من المعلومات حول الطبيب الراحل..1- الدكتور محمد سمك من أكفاء الأطباء الصدر بالمستشفي على مدار سنوات طويلة

2- ظل يعمل في مستشفي صدر إمبابة حتي قبل وفاته بساعات

3- توفي الدكتور محمد سمك داخل استراحة المستشفى بعد يوم عمل شاق

4- سخر ساعات عملة بالمستشفي لتقديم الرعاية للمرضى وتيسير إجراءات دخولهم لها

5- شيع آلاف المواطنين جثمانه في محافظة دمياط.

6- لدية طفلان الأول فى الصف الأول الإعدادى والثاني في الصف الرابع الابتدائى.

7- خاص العمل في المستشفي في ظل جائحة كورونا علي مدار عامين .

8- ساهم في علاج ورعاية مرضى السل في المستشفي علي مدار سنوات .

وكان نعى الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بعمل وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها ببالغ الحزن والأسى، الدكتور محمد نبيل أبوسمك مدير مستشفى صدر إمبابة، داعين المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.