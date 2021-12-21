شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة قراء القرآن تقرر رفع دعاوى قضائية ضد المتلاعبين فى التلاوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت نقابة قراء ومحفظى القرآن الكريم، برئاسة الشيخ محمد حشاد، فصل أحد الأعضاء من محافظة بنى سويف، ويدعى "ا.م"، قائلة: "وذلك لما نسب إليه"، مؤكدة أنه وفقا لقرار مجلس النقابة فى اجتماعه الأخير، سيتم التعامل مع القراء المتلاعبين فى تلاوات القرآن الكريم بأن يكون فى كل محافظه مستشار قانونى "محامى" مكلف من قبل النقابة مع المستشار القانونى العام للنقابة بالقاهرة ليباشر القضايا التى تكلفه بها النقابة وذلك لإنجاز القضايا.

وذكر بيان للنقابة اليوم، أنه سيتم رفع قضايا على بعض المتلاعبين فى المحافظات، على يتم إعلان الأسماء قريبًا، لافتة إلى أنه فيما يتعلق بالقارئ الشيخ صديق إبراهيم الحشاش، فقد حضر اجتماع مجلس النقابة الأخير وتم تحويله إلى لجنه القيم بالنقابة، وتبين للجنة بأنه فى بطاقه الرقم القومى يوجد اسم الحشاش وبمواجهته بما قام بنشره على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أكد أنه لم يقصد الإهانة ولكن خانه التعبير واعتذر عن ذلك فقررت اللجنة أخذ التعهد اللازم عليه بصحيح التلاوة والتحرى بما يقوم بكتابته على صفحات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت نقابة قراء ومحفظى القرآن الكريم، أنه تم تشكيل لجنة للانتهاء من تعديلات القانون الخاص بالنقابة وعرضها على الدكتور وزير الأوقاف، كما قررت النقابة استدعاء أي قارئ يسمح بالغوغائية فى العزاءات، مطالبة جميع القراء التصدى لهذه الظاهرة لانهم سوف يسئلون عن هذا أمام الله وأمام مجلس الإدارة.