شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنظيم الكهرباء ينشر طرق الحماية من مخاطر الدفاية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس، بعض الخطوات التي يجب اتباعها لتجنب مخاطر الدفاية، وهى كالآتى:
1- التأكد من وجود القاطع الأوتوماتيكي لفصل التيار حال وجود ماس كهربائى.
2- التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية واستخدام اسلاك ومعدات كهربائية من ماركة معروفة ونوع جيد.
3- عدم مرور تمديدات الأسلاك تحت الفراش أو السجاد حتى لا تتسبب بحريق لا قدر الله.
4- تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.
5- يراعى فصل التيار الكهربائي عن الدفاية عند وصول تدفئة المكان إلى الدرجة المطلوبة خاصة أثناء النوم.
6- عدم استعمالها كأداة للاشتعال أو التسخين أو تجفيف الملابس.
7- لا تضع الدفايات على قطع الأثاث (الخزانات – الطاولات) القابلة للاشتعال وألا تقل المسافة بين الدفاية والمفروشات عن متر على الأقل.