شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنظيم الكهرباء ينشر طرق الحماية من مخاطر الدفاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس، بعض الخطوات التي يجب اتباعها لتجنب مخاطر الدفاية، وهى كالآتى:

1- التأكد من وجود القاطع الأوتوماتيكي لفصل التيار حال وجود ماس كهربائى.

2- التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية واستخدام اسلاك ومعدات كهربائية من ماركة معروفة ونوع جيد.

3- عدم مرور تمديدات الأسلاك تحت الفراش أو السجاد حتى لا تتسبب بحريق لا قدر الله.

4- تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.

5- يراعى فصل التيار الكهربائي عن الدفاية عند وصول تدفئة المكان إلى الدرجة المطلوبة خاصة أثناء النوم.

6- عدم استعمالها كأداة للاشتعال أو التسخين أو تجفيف الملابس.

7- لا تضع الدفايات على قطع الأثاث (الخزانات – الطاولات) القابلة للاشتعال وألا تقل المسافة بين الدفاية والمفروشات عن متر على الأقل.