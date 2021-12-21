شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تستعرض مشروعات إنشاء أسواق جملة وحصاد عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت وزارة التموين والتجارة الداخلية حصاد الوزارة لعام 2021 حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات ووضع خطة تنفيذية لأسواق الجملة المركزية المتطورة بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية ومن المخطط التعاون في انشاء اول سوق جملة مركزي باستثمارات تصل الى 3 مليار جنيه مصري

عدد البطاقات التموينية الجديدة وفئاتها

- 81200 بطاقة تموينية مستخرجة أول مرة للفئات الاولي بالرعاية ومحدودي الدخل خلال 2021.

- 20000 بطاقة تموينية جديدة تم استخراجها للأسر المستحقة لمعاش تكافل وكرامة والغير مدرجة تموينيا.



تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز الخدمة المطورة

- 35 مركز خدمة تم تطويرهم خلال2021.

- 21 مركز خدمة جاري تطويرهم.

- 70 مليون جنيه تكلفة تطوير مراكز الخدمة عام 2021 فقط.

- جاري اتخاذ إجراءات تطوير عدد (11) مديرية تموين وانشاء مراكز خدمة مواطنين بها.

تطوير المجمعات الاستهلاكية

- 44 مجمع استهلاكي تم تطويره خلال عام 2021 وتكلفة تطويرهم 33.716 مليون جنيه.

- 36 مجمع استهلاكي تم تطويره خلال عام 2020 وتكلفة تطويرهم 41.67 مليون جنيه.

- 17 مجمع استهلاكي جاري تطويرهم.

- 38 مجمع استهلاكي مستهدف تطويرهم.







نظام الميكنة للشركة القابضة وشركات السلع (النيل للمجمعات-الاهرام للمجمعات – المصرية لتجارة الجملة – العامة لتجارة الجملة)

- في ضوء حرص الدولة علي التطور التكنولوجي في جميع مؤسسات الدولة قامت الشركة القابضة الي التحول من النظم اليدوية الي العمل بمنظومة معلومات إليه متكاملة لتحقيق الإلتزام والإنضباط في توزيع السلع الغذائية بأسلوب مُحكم سواء بالمخازن أو منافذ البيع بالإضافة الي دعم متخذي قرار الشراء ومراقبة المخزون.

- تم التنفيذ في الشركات الاتية (العامة للجملة ، المصرية للجملة ، النيل ، الاهرام ) لعدد 881 مجمع استهلاكي وعدد 515 مخزن باجمالي 1396 موقع بتكلفة قدرها 52 مليون دولار.

- جاري البدء في شركة اسكندرية للمجمعات الاستهلاكية.



مشروع جمعيتي

- 883 منفذ جديد تم افتتاحهم خلال 2021.

- 2649 فرصة عمل وفرها المشروع.



مشروع السيارات المتنقلة

- 110 سيارة تم ضمها للمشروع.

- 330 فرصة عمل وفرها المشروع.

- 24 سيارة تم توزيعها خلال عام 2021 ضمن المشروع.

- 5.040 مليون جنيه تقريبا هو تكلفة المشروع عام 2021.



مركز تطوير وسلامة الغذاء بقها التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية

- تم الانتهاء من إعادة تأهيل الانشاءات وتم تدعيم المركز بالأجهزة الحديثة الخاصة بتحليل الأغذية والتي تشمل التحليلات الدقيقة الخاصة بتحديد سلامة الغذاء وخلوه من جميع أنواع الملوثات الكيميائية والميكروبية والفيزيائية فضلاً عن الاختبارات الخاصة بتقدير جودة الغذاء وغشه وقيمته الغذائية.

- بلغت تكلفة الاعمال المنفذة وقيمة المعدات نحو 70 مليون جنيه.

- جاري استكمال باقي الاجهزة الخاصة بتحليل متبقيات المبيدات والسموم وبقايا العقاقير والمواد المضافة وذلك لمساعدة الكيانات العاملة في مجال تجارة وتصنيع الأغذية والمنتجات الزراعية والمنتجين الزراعيين والمصدرين والمستوردين وفق متطلبات الهيئة القومية لسلامة الغذاء علما بانه سيتم ادارة المركز بمعرفة القطاع الخاص.



حماية المستهلك

- 14.097 الف شكوى هو متوسط عدد الشكاوى الشهرية الواردة للجهاز خلال عام 2021.

- 97 % نسبة الشكاوى التي تم حلها من اجمالي الشكاوى.



الشركة المصرية القابضة لللصوامع والتخزين

- 75 صومعة هو اجمالي عدد الصوامع الحالية.

- عدد (2) صومعة تم تنفيذهم عام 2021 بتكلفة 525 مليون جنيه.

- عدد (6) صوامع حقلية جاري تنفيذهم حاليا من خلال مبادلة الديون الإيطالية بتكلفة 367.6 مليون جنيه.

- جاري توصيل خدمة السكة الحديد لصومعة كوم أبو راضي ببني سويف بتكلفة 35 مليون جنيه.

- جاري زيادة السعة التخزينية لصومعة طهطا من (60) ألف طن الى (90) ألف طن بتكلفة 120 مليون جنيه.



المناطق اللوجستية وسلاسل التوزيع

- 37.545 مليار جنيه هو إجمالي الاستثمارات الجديدة في (مناطق تجارية ولوجستية وسلاسل تجارية) ويبلغ عددها 11 مشروع في محافظات (الغربية، البحيرة، الشرقية، قنا، الدقهلية، الأقصر، الفيوم، المنوفية).

- عدد المناطق اللوجستية التي تم الانتهاء منها او تشغيلها خلال عام 2021 وتكلفتها:

1- دخل في حيز التشغيل منطقة تجارية لوجستية بالغربية بتكلفة 8.2 مليار جنيه.

2- دخل في حيز التشغيل منطقة لوجستية بالبحيرة بتكلفة 2.28 مليار جنيه.



تنمية وتطوير التجارة الداخلية

- حجم استثمارات الدولة في تشييد الأسواق الجديدة:

تم وضع خطة تنفيذية لأسواق الجملة المركزية المتطورة بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية وشركة رنجيز العالمية لإدارة أسواق الجملة، ومن المخطط التعاون في انشاء اول سوق جملة مركزي باستثمارات تصل الى 3 مليار جنيه مصري كأول سوق جملة مركزي متطور تمهيدا لإنشاء من 12 – 14 سوق على مستوى كافة المحافظات.

- عدد المستودعات الاستراتيجية التي تم انشاؤها هذا العام لتأمين المخزون:

تم الانتهاء من طرح المرحلة الأولى من المستودعات الاستراتيجية بواقع 4 مستودعات في محافظات (الشرقية – السويس – الفيوم – الأقصر) وجاري الاعداد للتعاقد.



توريد الاقماح وتحقيق الاكتفاء الذاتي

القمح

- 5.5 مليون طن حجم توريدات القمح المستورد خلال 2021.

- 3.5 مليون طن حجم توريدات القمح المحلي خلال 2021.

الزيوت

- 840 ألف طن هو حجم ورادات زيوت الطعام خلال 2021.

- 35% هو نسبة مساهمة الزيت المحلي في مناقصات الهيئة العامة للسلع التموينية خلال العام الحالي و65% نسبة الزيت المستورد.

- نسبة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الزيت خلال عام 2021:

يتم تدبير كميات من الزيت الخام المنتج محليا بنسبة 35% من اجمالي الاحتياجات، ونسبة 65% من الزيت الخام المستورد.









الارز

- 100% هو نسبة الاكتفاء الذاتي من الارز خلال عام 2021.

الفول

- 2500طن فول تم التعاقد على استيردها خلال 2021 و1600 طن ورد منها بالفعل.

الدواجن

- 12000 طن دواجن مجمدة تم التعاقد عليها خلال 2021.

اللحوم

- 1825طن لحوم مجمدة تم التعاقد عليها خلال 2021 ووردت الكمية بالكامل.

- 60 ألف رأس ماشية تم التعاقد عليها خلال 2021 و45 ألف ورد منها بالفعل.



موقف الاحتياطي من السلع الاستراتيجية

السلعة القمح الارز السكر

التمويني الزيت

التمويني المكرونة الدواجن الفول اللحوم الحية السوداني

مدي

الكفاية 5.3

شهر 3

شهر 3.5 أشهر 5.4 شهر 6.5 شهر 3 شهر 3.5 شهر 17.9 شهر



مصلحة الدمغة والموازين المشروع القومي لرقمنه المشغولات والمعادن الثمينة

- تم الانتهاء من المشروع القومي لرقمنة المشغولات والمعادن الثمينة داخل جمهورية مصر العربية ( الدمغ والتكويد بالليزر )

- تم الانتهاء من توريد وتركيب الاجزة الخاصة بالمشروع القومي لرقمنه المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة بالليزر .

- تم تفعيل المنظومة والتدريب عليها للبيئة الاختبارية وجاري التجهيز للبيئة الإنتاجية.

2

