شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الساعات الأخيرة فى حياة مدير صدر إمبابة المتوفى فى استراحة المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الدكتور محمد سمك مدير مستشفي صدر إمبابة الذي توفي داخل أحد غرف المستشفى في الساعات الأولي من صباح أمس الإثنين مؤكدة أنه ظل يعمل حتى الساعة 11 مساء الأحد ثم صعد إلى استراحة المستشفى.

وأوضح تقرير من إدارة مستشفي صدر إمبابة إلى وزارة الصحة ممثلة في إدارة مستشفيات الصدر أن الراحل الدكتور محمد سمك ظل يعمل بكفاءة عالية طوال فترة تواجده في المستشفى قبل وفاته المفاجئة بساعات مؤكده أنه كان يعاني من بعض الأمراض المزمنة مثل مرض السكر والضغط لكنه كان مميزا في المتابعة مع الأطباء وتناول الدواء.

وأضاف التقرير أنه توفي بهبوط حاد في الدورة الدموية وتم مناظرتة من قبل الأطباء والتأكد من وفاته وتسليمة لذويه مؤكدا أن الوفاة طبيعية.

وقال مصدر مسئول بمستشفيي صدر إمبابة لليوم السابع: الدكتور محمد سمك كان بصحة جيدة ويوم الوفاة قام بالمرور على مركز تطعيمات لقاح كورونا وتابع الحملة على مدار اليوم واستمر في العمل حتي الساعة 11 مساء يوم الأحد.

وأضاف المصدر أن الطبيب الراحل من محافظة دمياط، وعلى مدار الأسبوع يعمل داخل المستشفى ويذهب إلى عائلته يوم الخميس من كل أسبوع، ولم يكن أحد من العاملين في المستشفى على علم بوفاته، إلا بعد الذهاب إلى مكان نومه، إذ فوجئوا بوفاته وحيدا داخل غرفته.

يذكر أن الدكتور محمد نبيل أبو سمك، لديه أختين، ومتزوج ولديه ابنين "علياء وعبد الرحمن"، الأولى في الصف الرابع الابتدائي، والثاني في الصف الأول الإعدادي.