هل يؤثر تطعيم شلل الأطفال على المناعة والإصابة بكورونا؟.. الصحة تحسم الأمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قالت وزارة الصحة والسكان إن تطعيم الحملة القومية ضد شلل الأطفال ليس له أي علاقة بفيروس كورونا المستجد والمناعة.

وأضافت الصحة، في منشور توعوي، اليوم الثلاثاء،: تطعيم حملة شلل الأطفال ملوش أي علاقة بفيروس كورونا والمناعة ضده، وتقدر تديه لأولادك حتى لو جالهم كورونا قبل كده وأنت مطمئن.

وأطلقت وزارة الصحة الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال يوم الأحد الماضي لمدة 4 أيام تنتهي غدا الأربعاء.

وقالت وزارة الصحة، إن حملات التطعيم ستكون في الوحدات الصحية ومكاتب الصحة وفي الفرق المتنقلة التي تزور البيوت والحضانات.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان أماكن التطعيم ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال.

وقالت الصحة إن أماكن تواجد الحملة كالتالي:

- فرق متحركة تجوب المنازل في جميع المحافظات.

- فرق متحركة للتطعيم في جميع دور رياض الأطفال.

- فرق تطعيم ثابتة بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية الحضرية ومكاتب الصحة.

- مواقع التجمعات السكانية مثل الأسواق ومحطات القطارات ومحطات الاتوبيس ومحطات المترو والمولات.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن الحملة تأتي لتقوية مناعة الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات ضد المرض.