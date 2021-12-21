نقلها بالوحدة 4k.. تفاصيل استعدادات التليفزيون لمباراة الزمالك والمقاولون بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

اختتم التليفزيون المصري استعداداته لمباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز، والتي يتلقي خلالها اليوم الزمالك والمقاولون العرب، وبيراميدز أمام طلائع الجيش، وسموحة أمام الإسماعيلي.

وكشفت مصادر مسؤولة بالهيئة الوطنية للإعلام لمصراوي، أن كافة المباريات سيتم إخراجها من جانب مجموعة عمل من مخرجي إدارة البرامج الرياضية بالهيئة، بعدما ألغت إدارة التليفزيون مبدأ تخصيص مخرج أوحد للمباراة وكتابة اسمه على تتر الشاشة عقب انتهاء المباريات.

وأضافت المصادر، أن مباراة الزمالك والمقاولون، التي ستقام بملعب المقاولون العرب، سيتم نقلها بالوحدة الجديدة 4k بإجمالي 14 كاميرا، فيما يشارك في إخراجها مجموعة عمل تضم المخرجة إيناس عثمان والمخرج هشام محمد حسن.

كما سيتم نقل مباراة بيراميدز وطلائع الجيش باستاد الدفاع الجوي بالوحدة HD بإجمالي 10 كاميرات، ونفس الأمر بالنسبة لمباراة سموحة والإسماعيلي التي سيتم نقلها بوحدة HD و10 كاميرات أيضًا.