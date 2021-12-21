طقس الأربعاء.. برودة شديدة تصل حد الصقيع على هذه المنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر المتوقعة غدا الأربعاء على مختلف الأنحاء.

وقالت الهيئة، في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، نهارا.

طقس الأربعاء ليلا

يسود طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء ويصل حد الصقيع على وسط سيناء.

الظواهر الجوية ليوم الأربعاء 22 ديسمبر

تنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار بنسبة 30%

توجد أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

رياح على السواحل الشمالية

تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.